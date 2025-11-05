Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Nuscale Power legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Nuscale Power wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,140 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,180 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2253,19 Prozent auf 11,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Nuscale Power noch 0,5 Millionen USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,450 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -1,470 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 47,5 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 37,1 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nuscale Power Corp Registered Shsmehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: Nuscale Power legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Nuscale Power zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.08.25
|Wird die NuScale Power-Aktie das nächste NVIDIA im Atomsektor? (finanzen.at)
|
06.08.25
|Ausblick: Nuscale Power stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Nuscale Power präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.05.25
|Ausblick: Nuscale Power stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Nuscale Power Corp Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Nuscale Power Corp Registered Shs
|30,34
|-6,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.