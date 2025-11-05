Nuscale Power Aktie

Nuscale Power für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Nuscale Power legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nuscale Power wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,140 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,180 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2253,19 Prozent auf 11,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Nuscale Power noch 0,5 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,450 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -1,470 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 47,5 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 37,1 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

