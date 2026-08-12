Octave Intelligenc b Aktie
WKN DE: A4288G / ISIN: IE0003YHD8K8
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13.08.2026 01:27:09
Why Octave Intelligence Stock Slumped Today
Octave Intelligence (NASDAQ: OCTV), an operational analysis software provider, reported its second-quarter results shortly before market open on Wednesday. A slight revenue miss on analyst estimates, coupled with a modest bottom-line beat, led to a mild investor sell-off. The stock closed the day down by a bit over 3%.Octave's revenue for the period was $398 million, representing a 4% year-over-year decline. On a brighter note, the company's recurring revenue, widely considered higher quality than the one-off variety, increased by 6% to $283 million. Zooming out, annualized recurring revenue (ARR) stood at $1.14 billion, up from the year-ago tally of almost $1.07 billion. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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