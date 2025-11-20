ODDITY Tech Aktie
WKN DE: A3EQCL / ISIN: IL0011974909
|
20.11.2025 18:49:13
Why Oddity Tech Stock Rallied Today
Shares of Oddity Tech (NASDAQ: ODD) rose on Thursday after the skincare specialist delivered third-quarter earnings that surpassed investors' expectations.As of 12:20 p.m. EST, Oddity's stock price was up more than 10%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ODDITY Techmehr Nachrichten
|
18.11.25
|Ausblick: ODDITY Tech zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.11.25
|Erste Schätzungen: ODDITY Tech zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.08.25
|Ausblick: ODDITY Tech mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)