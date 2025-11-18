ODDITY Tech Aktie

ODDITY Tech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EQCL / ISIN: IL0011974909

18.11.2025 07:01:06

Ausblick: ODDITY Tech zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ODDITY Tech lädt am 19.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,356 USD je Aktie gegenüber 0,290 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 22,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 145,5 Millionen USD gegenüber 119,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,09 USD, gegenüber 1,64 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 803,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 647,0 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

