Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
|
17.12.2025 20:48:53
Why Oklo Stock Plunged on Wednesday
Investors are giving Oklo (NYSE: OKLO) the cold shoulder this December. The nuclear energy stock slumped on Wednesday, trading 9% lower as of 2:40 p.m. ET. As of this writing, shares of Oklo have fallen 15% in December, following Wednesday's drop.Oklo is building fast-fission nuclear energy plants called Aurora that can run on repurposed fuel. Its ability to recycle nuclear fuel is a major differentiator. Oklo made two back-to-back announcements on Dec. 16 and Dec. 17 related to fuel fabrication, but investors don't seem to be paying any attention to them.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
