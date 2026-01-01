Ondas Holdings Aktie
01:10:25
Why Ondas Stock Crushed it on Wednesday
Drone and wireless technology specialist Ondas (NASDAQ: ONDS) flew to impressive heights on the stock market on Wednesday. The company's shares rose by nearly 9% in price, on the back of a rather encouraging business update. Before market open, Ondas divulged that it booked roughly $10 million in new purchase orders for offerings throughout its autonomous systems portfolio. Among other products, those orders cover counter-unmanned aerial systems (UASes) and integrated, autonomous drone systems. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
