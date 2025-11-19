Ondas Holdings Aktie
19.11.2025 01:15:00
Why Ondas Stock Rocketed More Than 25% Higher on Tuesday
Drone, robot, and telecom equipment specialist Ondas (NASDAQ: ONDS) was quite the standout on the stock market on the second trading day of the week. Its share price blasted skyward by more than 25% thanks to news of a fresh acquisition. Before market open, Ondas announced, no doubt with great satisfaction, that it wrapped up its purchase of Israeli counter-unmanned aerial systems (CUAS) company sentrycs. It didn't take long to close the sale; it was originally announced two weeks ago. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
