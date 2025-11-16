MYR Group Aktie

WKN DE: A0Q9UM / ISIN: US55405W1045

16.11.2025 22:16:48

Why One Fund Exited a $6 Million MYR Group Stake Last Quarter Amid Stock's 50% Rally

On Friday, Denver-based 1060 Capital Management disclosed in an SEC filing that it sold out its entire position in MYR Group (NASDAQ:MYRG), a move representing a net change of $5.9 million.According to a filing with the U.S. Securities and Exchange Commission released Friday, 1060 Capital sold its entire stake in MYR Group during the third quarter. The move involved the disposition of all 32,500 previously held shares, reducing the position value to zero. The estimated value of the transaction was $5.9 million based on quarterly average pricing.Top holdings after the filing:  Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
