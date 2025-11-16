MYR Group Aktie
WKN DE: A0Q9UM / ISIN: US55405W1045
|
16.11.2025 22:16:48
Why One Fund Exited a $6 Million MYR Group Stake Last Quarter Amid Stock's 50% Rally
On Friday, Denver-based 1060 Capital Management disclosed in an SEC filing that it sold out its entire position in MYR Group (NASDAQ:MYRG), a move representing a net change of $5.9 million.According to a filing with the U.S. Securities and Exchange Commission released Friday, 1060 Capital sold its entire stake in MYR Group during the third quarter. The move involved the disposition of all 32,500 previously held shares, reducing the position value to zero. The estimated value of the transaction was $5.9 million based on quarterly average pricing.Top holdings after the filing: Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MYR Group Incmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu MYR Group Incmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|MYR Group Inc
|186,00
|-6,06%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Wall Street schließt uneins -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.