Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
|
04.12.2025 23:16:03
Why One Hedge Fund Boosted Its $15 Million NESR Stake Amid a Steep Stock Surge
Florida-based GeoSphere Capital Management reported in its Form 13F filed on November 14 that it increased its position in National Energy Services Reunited Corp. by 481,228 shares during the third quarter, resulting in a $9.2 million increase in position value.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated November 14, GeoSphere Capital Management increased its stake in National Energy Services Reunited Corp. (NASDAQ:NESR) by 481,228 shares during the third quarter. The fund’s NESR position rose to nearly 1.5 million shares with a market value of $15.3 million as of September 30.The buy lifted NESR to 11.6% of GeoSphere’s 13F reportable AUM, making it the fund’s largest position as of quarter-end.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
