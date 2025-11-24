Surge Holdings Aktie

Surge Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
24.11.2025 18:22:10

US tech stocks surge as Fed rate cut bets fuel rebound

Nasdaq buoyed by mounting expectations the US central bank will lower borrowing costs in DecemberWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Surge Holdings Inc Registered Shsmehr Nachrichten