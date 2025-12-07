Surge Holdings Aktie

Surge Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052

07.12.2025 15:30:04

Why One Value Fund Has a $101 Million Bet on Indivior Stock Amid a 212% Surge

Why One Value Fund Has a $101 Million Bet on Indivior Stock Amid a 212% Surge

New York City-based Newtyn Management reported a buy of nearly 1.6 million additional Indivior PLC shares, increasing its position by an estimated $62.8 million in the third quarter, according to a November 14 SEC filing.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated November 14, Newtyn Management increased its stake in Indivior PLC (NASDAQ:INDV) by nearly 1.6 million shares in the third quarter. The position value rose to $101.3 million at quarter-end, reflecting both buying activity and price changes. Indivior now accounts for 12.4% of the firm's U.S. equity assets, making it the top holding in a portfolio of 33 reported positions.
Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
