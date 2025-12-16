:be Aktie
Why Oracle and these 3 unloved software stocks could be the next leg of the AI trade
“We see 2026 as the year that investors begin to shift their focus from hardware to software positions,” an HSBC analyst wrote.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
