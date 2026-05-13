Günstig handeln von 8 bis 22 Uhr. Jeden Tag: Newsletter, Sendungen. BNP Paribas freut sich über Ihre Wahl zum Top-Zertifikatehaus Österreichs 2026. -W-

PACS Group Aktie

PACS Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A409D8 / ISIN: US69380Q1076

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.05.2026 05:37:23

Why PACS Group Stock Surged Today

Shares of PACS Group (NYSE: PACS) rose sharply on Tuesday after the healthcare facility operator reported a steep rise in adjusted earnings. Image source: Getty Images.PACS Group's revenue climbed 11% year over year to $1.4 billion in the first quarter.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PACS Group Inc Registered Shs

mehr Nachrichten