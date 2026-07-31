Perimeter Solutions Aktie
WKN DE: A40PUQ / ISIN: US71385M1071
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31.07.2026 22:48:42
Why Perimeter Solutions Stock Is Crashing Today
Ending both the week and the month on a bearish note, shares of Perimeter Solutions (NYSE: PRM) are plunging today after the company reported disappointing second-quarter 2026 financial results this morning before the market opened. While there were some bright spots in the company's report, it wasn't sufficient to light a fire under the bulls' feet. As of 3:48 p.m. ET, shares of the fire retardant maker are down 13.8%, paring back an earlier 20.2% drop.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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