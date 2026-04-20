POET Technologies Aktie

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WKN DE: A1W3GM / ISIN: CA73044W1041

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20.04.2026 19:10:40

Why Poet Technologies Stock Is Skyrocketing Today

Poet Technologies (NASDAQ: POET) stock is seeing an explosive rally in Monday's trading. The optical-technologies company's share price was up 17.6% as of 1:10 p.m. ET and had been up as much as 29.2% earlier in the day. Poet's valuation is roaring higher today in response to expectations that the company is poised to make moves that will reduce exposure to adverse tax impacts for its shareholders. With today's rally, the stock is now up roughly 35% year to date. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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