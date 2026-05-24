POET Technologies Aktie
WKN DE: A1W3GM / ISIN: CA73044W1041
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24.05.2026 12:15:00
Why Poet Technologies Stock Plummeted This Week
Poet Technologies (NASDAQ: POET) stock got hit with a big pullback in this week's trading. The photonics company's share price fell 8.6% compared to where it stood at the end of the previous week's trading. The S&P 500 gained roughly 0.9% over the period, and the Nasdaq Composite climbed roughly 0.5%. Poet stock pulled back this week in conjunction with news that it had finalized a deal worth roughly $400 million to sell new shares of its stock. Even with a pullback this week, the company's share price is still up 130.5% year to date. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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