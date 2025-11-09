ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

POET Technologies Aktie

WKN DE: A1W3GM / ISIN: CA73044W1041

09.11.2025 23:05:00

Why Poet Technologies Stock Soared 16.2% in October

Extending the momentum from its modest 3.4% rise in September, Poet Technologies (NASDAQ: POET) stock rise even higher last month thanks to the market's steadfast interest in artificial intelligence (AI) stocks. Investors celebrated the semiconductor company's success in improving its liquidity as well as its receipt of a notable production order for its optical engines.According to data provided by S&P Global Market Intelligence, shares of Poet Technologies rose 16.2% in October while the S&P 500 climbed 2.3%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
