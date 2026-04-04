POET Technologies Aktie
WKN DE: A1W3GM / ISIN: CA73044W1041
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04.04.2026 17:37:40
Why Poet Technologies Stock Soared This Week
After trudging through much of March, Poet Technologies (NASDAQ: POET) stock ended the month with a bang. The company, a developer of optical modules for data centers, reported strong fourth-quarter 2025 financial results on the last day of the month, and investors continued bidding the stock higher as the week ended.According to data provided by S&P Global Market Intelligence, shares of Poet Technologies are up 17.7% from the end of trading last Friday to the close of Thursday's market session.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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