POET Technologies Aktie
WKN DE: A1W3GM / ISIN: CA73044W1041
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20.03.2026 03:52:36
Why Poet Technologies Stock Was Sliding This Week
Next-generation tech hardware company Poet Technologies (NASDAQ: POET) was stumbling on the stock exchange over the past few days.Investors are pivoting to sector companies with tangible earnings rather than "story stocks," and Poet is considered by some to be more of the latter. Week-to-date as of Thursday night, according to data compiled by S&P Global Market Intelligence, the shares were down by nearly 9%.Poet's announcing of two ostensibly positive business partnerships illustrated this discrepancy.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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