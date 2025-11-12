Polestar Automotive a Aktie
WKN DE: A3DP4R / ISIN: US7311052010
Why Polestar Automotive Stock Crashed Today
Swedish electric car company Polestar Automotive (NASDAQ: PSNY) stock got in a one-way car crash this morning, tumbling 16.5% through 10:25 a.m. ET after the company reported third-quarter results this morning.Analysts had Polestar pegged for a $0.13-per-share loss heading into the report. It's not 100% clear whether Polestar beat or missed that target, but my hunch is that it missed. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
