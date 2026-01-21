Progress Software Aktie
WKN: 884284 / ISIN: US7433121008
|
21.01.2026 23:07:46
Why Progress Software Popped Today
Shares of Progress Software (NASDAQ: PRGS) jumped on Wednesday after the tech developer announced solid fourth-quarter financial results and issued an upbeat forecast for the year ahead. By the close of trading, Progress' stock price was up more than 10%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Progress Software Corp.
|
28.09.25
|Ausblick: Progress Software mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Progress Software Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Progress Software Corp.
|36,20
|0,00%