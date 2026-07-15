Progressive Aktie
WKN: 865496 / ISIN: US7433151039
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15.07.2026 21:39:01
Why Progressive Insurance Fell Today
Shares of insurance giant The Progressive Corporation (NYSE: PGR) fell on Wednesday, down 9% as of 2:14 p.m. EDT.Progressive reported its June and second-quarter results today. While June showed a deceleration in premiums written and a decline in earnings relative to last year, the full second-quarter earnings per share figures grew, and actually beat expectations. However, Progressive's full-quarter top line up came in a bit short, leading to concerns over future growth.In the second quarter, Progressive reported earnings per share of $5.67, up 5% and beating analyst expectations of $5.30. However, the company's net premiums written, a good proxy for top-line growth, came in at $21.08 billion, up 5% but short of analyst expectations.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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