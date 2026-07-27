Quest Diagnostics Aktie
WKN: 904533 / ISIN: US74834L1008
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27.07.2026 04:02:30
Why Quest Diagnostics Stock Climbed This Past Week
Shares of Quest Diagnostics (NYSE: DGX) rose more than 8% last week after the medical testing leader boosted its full-year sales and profit forecast. Image source: Getty Images.Quest's revenue jumped 10% year over year to $3 billion in the second quarter.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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