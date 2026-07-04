UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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04.07.2026 06:00:43
UBS makes progress in its quest for mediocrity in the US
Bank is aiming for an 18 per cent pre-tax profit margin in the US wealth business by 2028Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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