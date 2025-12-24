Ramaco Resources Aktie
WKN DE: A2DLKQ / ISIN: US75134P3038
|
24.12.2025 01:27:28
Why Ramaco Resources Trounced the Market Today
Why Ramaco Resources Trounced the Market Today

Coal company Ramaco Resources (NASDAQ: METC) was trading more like a beloved precious metal on Tuesday. That morning, the company announced a sizable stock buyback program, and investors celebrated the news by pushing its share price up by almost 9%. That was well higher than the 0.5% increase of the benchmark S&P 500 index. Ramaco's board of directors has authorized a new repurchase initiative, under which the company can buy up to $100 million worth of its Class A common stock over the next two years.
