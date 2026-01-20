RAPT Therapeutics Aktie

WKN DE: A2PNYQ / ISIN: US75382E1091

20.01.2026 23:10:07

Why Rapt Therapeutics Stock Soared Today

Shares of Rapt Therapeutics (NASDAQ: RAPT) surged on Tuesday after the immunology specialist struck a deal to be acquired by British pharmaceutical leader GSK (NYSE: GSK) for $2.2 billion. By the close of trading, Rapt's stock price was up more than 60%.
