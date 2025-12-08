The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
|
08.12.2025 23:10:54
Why Recursion Pharamaceuticals Topped the Market Today
Recursion Pharmaceuticals (NASDAQ: RXRX) was in the headlines on Monday, and for the right reason. One of the biotech company's investigational drugs did well in a clinical trial, and investors rewarded the company by trading its stock more than 2% higher on the news. Before market open, Recursion divulged that its REC-4881 demonstrated notable efficacy in a phase 1b/2 trial. The drug, which treats a disorder called familial adenomatous polyposis (FAP) in which polyps develop within the body, was found to reduce the total polyp burden in most of the trial's 12 participants. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu The Market Limited Registered Shsmehr Nachrichten
Analysen zu The Market Limited Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: Dow schlussendlich schwächer -- ATX letztlich in Grün -- DAX zum Handelsende wenig bewegt -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Montag Gewinne. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen gaben im Montagshandel nach. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.