Richtech Robotic b Aktie

Richtech Robotic b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D8AU / ISIN: US7655041058

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.01.2026 19:00:48

Why Richtech Robotics Stock Popped Today

Richtech Robotics (NASDAQ: RR) stock -- no relation to your humble author -- finally filed its 2025 10-K report with the SEC today, and lit a fire under its stock price.Shares of the company, which is building an artificial intelligence-powered, humanoid robot named "Dex," powered by AI chips from Nvidia, for use in commercial and industrial environments, jumped 4.1% through 12:45 p.m. ET today. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Richtech Robotics Inc Registered Shs-B-

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Richtech Robotics Inc Registered Shs-B-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Richtech Robotics Inc Registered Shs-B- 4,24 9,84% Richtech Robotics Inc Registered Shs-B-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zollsorgen halten an: Dow fester -- ATX höher -- DAX schwächer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich zur Wochenmitte im Plus, wohingegen der deutsche Leitindex nachgibt. Der Dow legt daneben zu. Am Mittwoch wiesen die wichtigsten asiatischen Indizes verschiedene Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen