Richtech Robotic b Aktie
WKN DE: A3D8AU / ISIN: US7655041058
|
20.01.2026 19:00:48
Why Richtech Robotics Stock Popped Today
Richtech Robotics (NASDAQ: RR) stock -- no relation to your humble author -- finally filed its 2025 10-K report with the SEC today, and lit a fire under its stock price.Shares of the company, which is building an artificial intelligence-powered, humanoid robot named "Dex," powered by AI chips from Nvidia, for use in commercial and industrial environments, jumped 4.1% through 12:45 p.m. ET today. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Richtech Robotics Inc Registered Shs-B-
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Richtech Robotics Inc Registered Shs-B-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Richtech Robotics Inc Registered Shs-B-
|4,24
|9,84%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZollsorgen halten an: Dow fester -- ATX höher -- DAX schwächer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich zur Wochenmitte im Plus, wohingegen der deutsche Leitindex nachgibt. Der Dow legt daneben zu. Am Mittwoch wiesen die wichtigsten asiatischen Indizes verschiedene Vorzeichen aus.