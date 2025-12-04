Richtech Robotic b Aktie
WKN DE: A3D8AU / ISIN: US7655041058
|
04.12.2025 01:18:24
Why Richtech Robotics Stock Was a Major Winner on Wednesday
The U.S. federal government appears to be throwing its considerable weight behind the development of robots in the country. News of this gave some real power to stocks in the industry on Wednesday. Richtech Robotics (NASDAQ: RR) was one such beneficiary; its share price closed the day nearly 19% higher in value. That morning, a report in Politico stated that the Trump administration aims to support the development of the domestic robotics sector in various ways. This initiative apparently advanced with a meeting Commerce Secretary Howard Lutnick held with a group of CEOs in the industry.
Aktien in diesem Artikel
|Richtech Robotics Inc Registered Shs-B-
|4,59
|8,77%
