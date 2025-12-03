Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
|
03.12.2025 14:54:53
Why Robinhood Stock Lost 13% in November
Shares of investing platform Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD) dropped 13% in November, according to data provided by S&P Global Market Intelligence. The company reported excellent third-quarter results, but it's been highly reliant on cryptocurrency trading, and many high-profile cryptocurrencies have been falling recently.Robinhood has evolved from a marketplace for speculative stock investing to a platform for...other types of speculative investing, while also expanding into more traditional financial services, which provides it with greater stability. Today, it has a growing list of products, including cryptocurrency trading, credit cards, and a membership club. It has also become highly profitable. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Robinhoodmehr Nachrichten
|
01.12.25
|Verluste in New York: S&P 500 am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
01.12.25
|Anleger in New York halten sich zurück: So bewegt sich der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
|
01.12.25
|Minuszeichen in New York: S&P 500 schwächelt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
26.11.25
|S&P 500-Handel aktuell: Schlussendlich Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
|
26.11.25
|Optimismus in New York: S&P 500 in Grün (finanzen.at)
|
26.11.25
|Börse New York in Grün: S&P 500 fester (finanzen.at)
|
26.11.25
|Handel in New York: S&P 500 klettert zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
24.11.25
|Freundlicher Handel in New York: Zum Ende des Montagshandels Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
Analysen zu Robinhoodmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Robinhood
|114,62
|1,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter Hoffnung auf Zinssenkung in den USA: ATX rutscht ins Minus -- DAX legt zu -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich mit Gewinnen - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktiennmarkt zeigt sich mit leichten Verlusten. Der DAX gewinnt im Donnerstagshandel. In Asien notieren die Börsen uneinheitlich.