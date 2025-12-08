Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
|
08.12.2025 20:33:19
Why Robinhood Stock Popped on Monday
Robinhood (NASDAQ: HOOD) stock gained 2.6% through 2:30 p.m. ET Monday, and for a change, this move has nothing to do with cryptocurrencies. (Or does it?)It has to do with... Indonesia. Image source: Robinhood Markets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Robinhoodmehr Nachrichten
|
20:08
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 am Montagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
18:01
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 im Minus (finanzen.at)
|
02:00
|Robinhood bets on retail investors in fast-growing Indonesia (Financial Times)
|
05.12.25
|Aufschläge in New York: S&P 500 letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
05.12.25
|S&P 500 aktuell: S&P 500 am Mittag fester (finanzen.at)
|
05.12.25
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 zum Start im Aufwind (finanzen.at)
|
04.12.25
|S&P 500-Papier Robinhood-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Robinhood von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)