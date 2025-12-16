Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
|
16.12.2025 21:31:02
Why Robinhood Stock Was Bumping Higher Today
A bullish analyst note was the spark that lit the fire under Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD) on Tuesday. Inspired by the update, investors snapped up shares of the next-generation brokerage, and they were trading up by more than 2% in mid-session action. The note was authored by Mizuho's Dan Dolev, In the analysis, Dolev reiterated his outperform (i.e., buy) recommendation and $172 per share price target on Robinhood's equity. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
