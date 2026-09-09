Sasol Aktie
WKN: 865164 / ISIN: ZAE000006896
|
10.09.2026 01:02:04
Why Sasol Stock Soared Nearly 10% Higher Today
South Africa-based chemical company Sasol (NYSE: SSL) experienced a significant leap in its U.S.-listed equity on Hump Day. Much of this was due to a recommendation upgrade from an analyst at a top bank; with this, Sasol's American Depositary Shares (ADSes) surged to close the day almost 10% higher.
Well before market open, Bank of America Securities prognosticator Sashank Lanka changed his rating on Sasol from neutral to buy. He also lifted his price target on the company's South Africa-listed shares to 270 rand ($18.86) from 200 rand ($12.49).
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sasol Ltd.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Sasol Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Sasol Ltd. (spons. ADRs)
|12,60
|1,61%
|Sasol Ltd.
|12,40
|0,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.