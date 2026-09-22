Scorpio Tankers Aktie
WKN DE: A1CWBD / ISIN: MHY7542C1066
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22.09.2026 16:21:26
Why Scorpio Tankers Stock Dropped Today
Scorpio Tankers (NYSE: STNG) stock is on a roll. Shares of the oil tanker operator, which owns 90 tankers of various shapes and sizes, gained as much as 11% in the first two weeks of September. It's giving back some of those gains today -- down 2.6% through 10 a.m. ET.
But why was Scorpio up in the first place?
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