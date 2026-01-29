Seagate Aktie
WKN DE: A1C08F / ISIN: IE00B58JVZ52
|
29.01.2026 02:21:16
Why Seagate Stock Soared Today
Shares of Seagate Technology (NASDAQ: STX) popped on Wednesday after the hard disk drive maker's fast-growing profits highlighted the shocking demand for its data storage products.By the close of trading, Seagate's stock price was up more than 19%. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Seagate PLC
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Seagate PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!