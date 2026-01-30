Ethereum - Japanischer Yen

421 475,55
 JPY
-10 151,46
-2,35 %
JPY - ETH
Geändert am: 30.01.2026 09:34:48

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen in Rot

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.

AUSTRIA

Die Wiener Börse zeigt sich am Freitag von ihrer freundlichen Seite.

So eröffnete der ATX mit einem Plus und bleibt auch anschließend auf grünem Terrain.

Geopolitische Themen sind weiterhin im Fokus der Aktienmärkte. So befindet sich eine US-Flugzeugträgergruppe auf dem Weg in den Iran. US-Präsident Donald Trump hofft nach eigenen Angaben, einen Angriff der US-Armee auf den Iran vermeiden zu können.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt greifen vor dem Wochenende zu.

So startete der DAX mit einem Gewinn von 0,27 Prozent bei 24.376,15 Punkten und baut diesen im Anschluss noch aus.

Der deutsche Aktienmarkt unternimmt nach seinem Kursrutsch vom Vortag am Freitag einen Erholungsversuch. Die am Vorabend nach US-Börsenschluss vom iPhone-Konzern Apple vorgelegte Quartalszahlen scheinen die Stimmung im Tech-Sektor zumindest nicht weiter zu trüben. Unternehmensseitig stehen Geschäftszahlen von adidas im Blick.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich am Donnerstag uneins.

Der Dow Jones startete etwas tiefer und legte anschließend leicht zu. Im Verlauf schwankte er zwischen Gewinn- und Verlustzone und notierte letztlich 0,11 Prozent höher bei 49.071,56 Punkten.
Der NASDAQ Composite eröffnete ebenfalls etwas niedriger und fiel im Laufe des Tages etwas deutlicher zurück. Er beendete die Sitzung 0,72 Prozent im Minus bei 23.685,12 Zählern.

Nachdem die US-Notenbanksitzung am Vortag keine Impulse gesetzt hatte, rückte die laufende Berichtsperiode wieder in den Vordergrund. Die mit Spannung erwarteten Geschäftsausweise der US-Dickschiffe Meta Platforms, IBM und Microsoft lieferten aber kein einheitliches Bild.

Vor allem aber der Softwarekonzern Microsoft prägte am Donnerstag die US-Börsen angesichts einer Flut von Geschäftszahlen negativ. Die Standardwerte im Dow Jones entwickelten sich noch relativ robust, doch an der NASDAQ-Börse litt der Handel darunter, dass der Softwareriese mit nachlassendem Wachstum neue Sorgen rund um die KI-Investitionen schürte.

Mit den Geschäftszahlen des Technologiegiganten Apple wartet nach Börsenschluss schon der nächste Höhepunkt der Berichtsperiode. "Marktteilnehmer wollen heute von Apple und nächste Woche von Amazon und Alphabet wahrscheinlich deutlich mehr sehen, aber es gibt nichts, was mich veranlasste, meine bullische Einschätzung für Aktien zu überdenken", sagte Marktstratege Michael Brown von Pepperstone.

ASIEN

Die Börsen in Asien präsentieren sich am Freitag schwächer.

In Tokio schloss der Nikkei 225 mit einem Verlust von 0,10 Prozent bei 53.322,85 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite daneben um 0,96 Prozent auf 4.117,95 Einheiten.

In Hongkong gibt der Hang Seng aktuell (09:08 Uhr) um 2,08 Prozent auf 27.387,11 Zähler ab.

Angeführt von den Börsen in China und Australien haben die Indizes der Region am Freitag überwiegend mit Abgaben geschlossen. Angeführt wurden die Verluste vom Technologiesektor, der sich bereits in den USA mit dem Kurseinbruch von Microsoft schwach gezeigt hatte. Einige lokale Märkte blickten auf einen starken Januar zurück, dies habe zu Gewinnmitnahmen zum Monatsultimo eingeladen, hieß es. Dies gelte gerade vor dem hohen Schlagzeilenrisiko rund um den Iran am Wochenende.

Für Kaufzurückhaltung sorgten übergeordnet die steigenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran. Es gebe Erwartungen eines US-Angriffs auf den Iran am Wochenende, mutmaßte IG-Analyst Chris Beauchamp. "Die Anzeichen deuteten darauf hin, dass die USA eine größere und längere Kampagne starten könnten, was unweigerlich die Befürchtung aufkommen lasse, dass Teheran Vergeltung üben werde", fügte der Chefmarktanalyst hinzu.

In Japan hatte sich die Inflation etwas abgekühlt, sie blieb aber im Kern über der Zielmarke der japanischen Notenbank. Die Verbraucherpreise aus dem Großraum Tokio sanken gleichwohl auf den niedrigsten Stand seit rund vier Jahren. Japans Industrieproduktion war derweil im Dezember den zweiten Monat in Folge gesunken und schloss das Jahr 2025 mit einer schwachen Tendenz ab. Analysten hatten zwar mit einem stärkeren Rückgang gerechnet, gleichwohl dämpften Inflations- und Industriedaten die kursierenden Zinserhöhungsspekulationen etwas.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
30.01.26 77 (Seventy-Seven) Bank Ltd / Quartalszahlen
30.01.26 Aadhar Housing Finance Ltd Registered Shs 144A Reg S / Quartalszahlen
30.01.26 ABHOTEL CO. LTD. Registered Shs / Quartalszahlen
30.01.26 ABM Knowledgeware Ltd / Quartalszahlen
30.01.26 Acom Co. Ltd. / Quartalszahlen
30.01.26 Ad-Manum Finance Ltd Dematerialised / Quartalszahlen
30.01.26 Ador Multiproducts Ltd Dematerialised / Quartalszahlen
30.01.26 Agri-Tech (India) Ltd / Quartalszahlen

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
30.01.26 Wachstum in der Industrieherstellung
30.01.26 Industrieproduktion ( Jahr )
30.01.26 Dienstleistungssektorertrag
30.01.26 Arbeitslosenquote
30.01.26 Verhältnis von Stellenangeboten zu Bewerbern
30.01.26 Tokioter Verbraucherpreisindex ohne Frischwaren (Jahr)
30.01.26 Tokioter Verbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Jahr)
30.01.26 Tokioter Verbraucherpreisindex (Jahr)
30.01.26 Einzelhandelsumsätze s.a (Monat)
30.01.26 Einzelhandelsumsätze (Jahr)
30.01.26 Einzelhandelsumsätze großer Einzelhändler
30.01.26 Industrieproduktion (Monat)
30.01.26 Industrieproduktion (Jahr)
30.01.26 Erzeugerpreisindex (Jahr)
30.01.26 Erzeugerpreisindex (Quartal)
30.01.26 Kredite an den privaten Sektor (Monat)
30.01.26 Kredite an den privaten Sektor (Jahr)
30.01.26 Construction Orders (YoY)
30.01.26 Housing Starts (YoY)
30.01.26 Annualized Housing Starts
30.01.26 Gross Domestic Product (YoY)
30.01.26 M3 Money Supply (YoY)
30.01.26 Private Sector Credit
30.01.26 Bruttoinlandsprodukt, detailliert ( Quartal )
30.01.26 Verbraucherausgaben (Monat)
30.01.26 Importpreisindex (Monat)
30.01.26 Einzelhandelsumsatz (im Jahresvergleich)
30.01.26 Index der privaten Investitionen
30.01.26 Importpreisindex (Jahr)
30.01.26 Einzelhandelsumsätze ( Monat )
30.01.26 Einzelhandelsumsatz
30.01.26 Leistungsbilanz
30.01.26 Index des privaten Verbrauchs
30.01.26 Handelsbilanz
30.01.26 Nationwide Immobilienpreise n.s.a (Jahr)
30.01.26 Nationwide Immobilienpreise s.a (Monat)
30.01.26 Handelsbilanz
30.01.26 Arbeitslosenquote
30.01.26 Angemeldete Arbeitslosigkeit
30.01.26 Bruttoinlandsprodukt (Jahr)
30.01.26 Erzeugerpreisindex ( Monat )
30.01.26 Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft (Quartal)
30.01.26 Bruttoinlandsprodukt (Jahr)
30.01.26 Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
30.01.26 Bruttoinlandsprodukt - geschätzt ( Quartal )
30.01.26 Bruttoinlandsprodukt - geschätzt ( Jahr )
30.01.26 HVPI ( Jahr )
30.01.26 HVPI ( Monat )
30.01.26 Verbraucherpreisindex ( Monat )
30.01.26 KOF Leitindikator
30.01.26 Auslandsankünfte
30.01.26 Erzeugerpreisindex (Jahr)
30.01.26 Erzeugerpreisindex (Monat)
30.01.26 Verbraucherpreisindex ( Jahr )
30.01.26 Bruttoinlandsprodukt, endgültig, saisonbereinigt (im Quartalsvergleich)
30.01.26 Bruttoinlandsprodukt, endgültig, nicht saisonbereinigt (im Jahresvergleich)
30.01.26 Veränderung der Arbeitslosigkeit
30.01.26 Arbeitslosenquote s.a.
30.01.26 Bruttoinlandsprodukt (Jahr)
30.01.26 Brandenburg VPI (MoM)
30.01.26 Leistungsbilanz
30.01.26 Brandenburg VPI (YoY)
30.01.26 Änderung der Arbeitslosen
30.01.26 Sachsen VPI (MoM)
30.01.26 Hessen VPI (YoY)
30.01.26 Hessen VPI (MoM)
30.01.26 Sachsen VPI (YoY)
30.01.26 Nordrhein-Westfalen VPI (YoY)
30.01.26 Nordrhein-Westfalen VPI (MoM)
30.01.26 Baden-Württemberg VPI (MoM)
30.01.26 Bayern VPI (YoY)
30.01.26 Baden-Württemberg VPI (YoY)
30.01.26 Bayern VPI (MoM)
30.01.26 Bruttoinlandsprodukt n.s.a (Jahr)
30.01.26 Bruttoinlandsprodukt w.d.a (Jahr)
30.01.26 Bruttoinlandsprodukt s.a (Quartal)
30.01.26 Gross Domestic Product (QoQ)
30.01.26 Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
30.01.26 Bruttoinlandsprodukt (Jahr)
30.01.26 Nettokreditaufnahmen von Einzelpersonen
30.01.26 M4 Geldmenge (Monat)
30.01.26 M4 Geldmenge (Jahr)
30.01.26 Hypothekengenehmigungen
30.01.26 Konsumentenkredit
30.01.26 Bruttoinlandsprodukt s.a. (Jahr)
30.01.26 Bruttoinlandsprodukt s.a. (Quartal)
30.01.26 Bundessteuerdefizit, INR
30.01.26 Arbeitslosenqoute
30.01.26 Arbeitslosenquote
30.01.26 Inflationsindex für Großhandel/IGP-M
30.01.26 Verbraucherpreisindex ( Jahr )
30.01.26 Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich)
30.01.26 Erzeugerpreisindex ( Jahr )
30.01.26 Erzeugerpreisindex ( Monat )
30.01.26 Nominaler Haushaltssaldo
30.01.26 Primärer Haushaltsüberschuss
30.01.26 Devisenreserven, USD
30.01.26 Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
30.01.26 Bruttoinlandsprodukt (Jahr)
30.01.26 Arbeitslosenquote
30.01.26 Handelsbilanz (in Rands)
30.01.26 Industrieproduktion (Jahr)
30.01.26 Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr)
30.01.26 Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat)
30.01.26 Verbraucherpreisindex (Jahr)
30.01.26 Verbraucherpreisindex (Monat)
30.01.26 Bruttoinlandsprodukt (Monat)
30.01.26 Erzeugerpreisindex (Jahr)
30.01.26 Erzeugerpreisindex (Monat)
30.01.26 Erzeugerpreisindex ex. Energie & Nahrungsmittel (Jahr)
30.01.26 Erzeugerpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Monat)
30.01.26 Chicago EMI
30.01.26 Nationale Arbeitslosenquote
30.01.26 Fed-Mitglied Musalem spricht
30.01.26 Baker Hughes Plattform-Zählung
30.01.26 Zinssatzentscheidung
30.01.26 CFTC GBP NC Netto-Positionen
30.01.26 CFTC Öl NC Netto-Positionen
30.01.26 CFTC JPY NC Netto-Positionen
30.01.26 CFTC EUR NC Netto-Positionen
30.01.26 CFTC S&P 500 NC Netto-Positionen
30.01.26 CFTC Gold NC Netto-Positionen
30.01.26 CFTC AUD NC Netto-Positionen
30.01.26 Haushaltsbilanz, Pesos
30.01.26 ANZ - Roy Morgan Verbrauchervertrauen
30.01.26 Fed-Mitglied Bowman spricht

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

