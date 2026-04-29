Seagate Aktie

Seagate für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C08F / ISIN: IE00B58JVZ52

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30.04.2026 00:36:24

Why Seagate Stock Surged Today

Shares of Seagate Technology (NASDAQ: STX) leaped on Wednesday after the hard drive maker reported sizzling sales and profit growth. Image source: Getty Images.Seagate's revenue jumped 44% year over year to $3.1 billion in its fiscal third quarter, which ended on April 3. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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