SentinelOn a Aktie
WKN DE: A3CTJC / ISIN: US81730H1095
17.12.2025 17:29:53
Why SentinelOne Stock Is One of This Portfolio's Biggest Holdings Despite a 80% Drop in Price
New York City-based Insight Holdings Group cut its position in SentinelOne (NYSE:S) by 3 million shares in the third quarter, contributing to a reduction in exposure of about $60.5 million, according to a November 14 SEC filing.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated November 14, Insight Holdings Group sold 3 million shares of SentinelOne (NYSE:S) in the third quarter. The transaction reduced the fund's exposure to the cybersecurity company to 8.4 million shares with a quarter-end value of $148.4 million.The fund's SentinelOne stake now represents 9.2% of reportable U.S. equity assets, up from 8.7% the previous quarter.
Analysen zu SentinelOne Inc Registered Shs -A-mehr Analysen
