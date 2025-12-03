Ausblick: SentinelOne A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SentinelOne A präsentiert in der am 04.12.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.10.2025 endete.

34 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,053 USD gegenüber -0,250 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 32 Analysten ein Plus von 21,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 256,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 210,7 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 35 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,186 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,920 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 34 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,00 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 821,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at