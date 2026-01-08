Serve Robotics Aktie

Serve Robotics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EW4Q / ISIN: US81758H1068

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.01.2026 23:03:23

Why Serve Robotics Stock Popped Today

Shares of Serve Robotics (NASDAQ: SERV), the maker of food delivery sidewalk robots, were moving higher today after Nvidia CEO Jensen Huang shouted out the company's technology in remarks at the CES Conference today.The endorsement was enough to send the stock up 14.4% at the closing bell.Image source: Serve Robotics.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Serve Robotics Inc Registered Shs

mehr Nachrichten