Serve Robotics Aktie
WKN DE: A3EW4Q / ISIN: US81758H1068
|
08.01.2026 23:03:23
Why Serve Robotics Stock Popped Today
Shares of Serve Robotics (NASDAQ: SERV), the maker of food delivery sidewalk robots, were moving higher today after Nvidia CEO Jensen Huang shouted out the company's technology in remarks at the CES Conference today.The endorsement was enough to send the stock up 14.4% at the closing bell.Image source: Serve Robotics.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
