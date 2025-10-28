Cameco Aktie
WKN: 882017 / ISIN: CA13321L1085
|
28.10.2025 16:41:07
Why Shares of Cameco Are Powering Higher Today
Taking a pause from signing deals with minerals companies, the U.S. government has inked a deal with Cameco (NYSE: CCJ) to facilitate growth of the nuclear energy industry. Naturally, investors are celebrating the news and sending Cameco stock higher this morning.As of 10:49 a.m. ET, shares of Cameco are up 21.1%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Cameco Corp.
|90,64
|-0,94%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX zum Handelsende im Plus -- DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street schließen im Minus -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es abwärts. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.