POET Technologies Aktie
WKN DE: A1W3GM / ISIN: CA73044W1041
03.12.2025 17:13:37
Why Shares of Poet Technologies Are Soaring Today
After inching 1.5% higher yesterday, shares of Poet Technologies (NASDAQ: POET) are poised to lock in an even greater gain today. With an analyst providing a more optimistic outlook on shares of the photonic chips specialist, investors are clearly motivated to click the buy button on Poet stock.As of 10:44 a.m ET, shares of Poet Technologies are up 15.9%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
