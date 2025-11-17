|
17.11.2025 18:34:00
Why Sociedad Quimica Stock Powered Higher Today
Sociedad Quimica y Minera de Chile (NYSE: SQM) stock, "SQM" to its friends, jumped 12.7% through 12:30 p.m. ET Monday on positive news out of China.As Reuters reports today, Ganfeng Lithium Group chairman Li Liangbin believes global lithium demand could grow 30% to 40% in in 2026. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
