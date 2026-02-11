Solstice Advanced Materials Aktie
WKN DE: A41NPA / ISIN: US83443Q1031
|
11.02.2026 18:52:02
Why Solstice Advanced Materials Stock Just Popped
Solstice Advanced Materials (NASDAQ: SOLS) stock, the Honeywell (NASDAQ: HON) advanced materials and specialty chemicals division that spun off in October 2025, soared 15.2% through 12:35 a.m. ET Wednesday after reporting Q4 earnings this morning. Image source: Getty Images.Solstice grew its sales 8% year over year to $987 million in Q4, with sales from its alternative energy (including nuclear energy) and refrigerants (used for cooling AI data centers, for example) divisions both growing by double digits. Sales for the full fiscal year, which stretches back to before where Solstice spun off, are reported as $3.9 billion. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Solstice Advanced Materials Inc Registered Shs When-issued
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Solstice Advanced Materials Inc Registered Shs When-issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.