SPX Aktie

SPX für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850619 / ISIN: US7846351044

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01.08.2026 18:33:28

Why SPX Technologies Stock Surged on Friday

Shares of SPX Technologies (NYSE: SPXC) rallied on Friday after the heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) products supplier highlighted its AI-fueled expansion prospects.Image source: Getty Images.SPX's revenue jumped 23% year over year to $679 million in its fiscal second quarter ended June 27.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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