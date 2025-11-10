Surgery Partners Aktie

WKN DE: A14YWP / ISIN: US86881A1007

Why Surgery Partners Stock Plummeted on Monday

Surgery Partners (NASDAQ: SGRY) had a crushingly bad day on the stock market Monday. Investors eagerly traded out of the specialty healthcare company's shares, following the latest quarterly earnings release. Ultimately the stock fell by nearly 25% in value, a dynamic sharply contrasted by the S&P 500 index's growth of 1.5%. For its third quarter, Surgery Partners booked revenue of $821.5 million, a healthy year-over-year improvement of almost 7%. Net income not according to generally accepted accounting principles (GAAP), however, was another story. This crucial metric fell by 31% to $16.5 million, or $0.13 per share. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
