Tenable Holdings Aktie
WKN DE: A2JQRT / ISIN: US88025T1025
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06.07.2026 22:05:35
Why Tenable Holdings Rallied on Monday
Shares of Tenable Holdings (NASDAQ: TENB) rallied on Monday, up 6.7% on the day, and extending a massive 100%-plus run since the stock's bottom back in April.Tenable was initially caught up in the software "SaaS-pocalypse" this year following the release of Anthropic's Claude code and its associated capabilities in coding and cybersecurity. Still, it appears the fears over cybersecurity leaders may be overdone, as these companies appear to be deploying leading LLMs within their trusted software architecture, rather than being disrupted by them. The cybersecurity cohort got another boost today from a Wall Street analyst, who upgraded a group of names in the sector, with Tenable seeing its price target nearly double.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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