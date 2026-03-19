Aktie
WKN DE: A12EDT / ISIN: US00108M1027
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19.03.2026 13:53:38
Why the average age of a first-time buyer has risen
The average age of a first-time buyer in England has risen from 29 to 34.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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