PLANET Aktie
WKN: A0B84F / ISIN: JP3833120003
|
28.10.2025 08:07:14
Why the matcha and Dubai chocolate hype hurt our planet
Global demand for matcha tea, luxuriously sweet Dubai chocolate and healthy quinoa has been soaring. But did you know about the hidden environmental cost of these food fads?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!