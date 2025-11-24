Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
|
24.11.2025 18:17:30
Why This Big Real Estate Investor Just Walked Away From an $18 Million Kite Realty Stake
Land & Buildings Investment Management, LLC fully liquidated its position in Kite Realty Group Trust, resulting in a transaction value of $18,275,198.Land & Buildings Investment Management, LLC, reported in its November 14, 2025, Form 13F filing that it sold its entire stake in Kite Realty Group Trust (NYSE:KRG), amounting to a reduction of 806,852 shares. The transaction, based on quarterly average pricing, is estimated at approximately $18.28 million. Following the trade, the fund reported 22 equity positions and $544.91 million in U.S. equity assets under management.Land & Buildings Investment Management, LLC, fully exited KRG, bringing its stake from 3.6% of AUM in the prior quarter to zero in this period.
